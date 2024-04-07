الكشف عن عادة "طريفة" مارسها أسطورة الأوبرا لوتشيانو بافاروتي

وأكد الشاهد نفسه، أن متحف المتروبوليتان كان من أقرب المسارح لقلب بافاروتي، الذي توفي عام 2007، حيث وجد شهرة في الولايات المتحدة بعد أدائه عام 1972 لأغنية "La fille du Régiment" في قاعة لينكولن سنتر الشهيرة، والتي يقال إنها "دفعت الجمهور إلى حالة من الجنون".

وبحسب مقربين منه وبسبب وزنه الزائد وعشقه للأكل، اتبع بافاروتي عام 1976، نظامًا غذائيًا بمساعدة طاقم طبي، سمح له بتناول 1800 سعرة حرارية يوميًا.

وقال بافاروتي وقتها لصحيفة التايمز "هذا يمثل سُدس ما كنت آكله.. لكنني أستطيع الحصول على كل شيء.. كل ما في الأمر أن كل شيء الآن يجب أن يكون قليلاً".

يذكر أن بافاروتي من أشهر مغنيي الأوبرا العالميين، وهو إيطالي الأصل من مواليد عام 1935، وتوفي بعد معاناته من سرطان البنكرياس عن عمر 71 عاما عام 2007.