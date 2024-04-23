الاعتداء على رياضي إيراني في روسيا لهذا السبب الغريب (فيديو)

وأضافت الوكالة أن الملاكم الإيراني يعيش في روسيا، ودخل القفص ليقاتل خصمه أركادي أوسبيان، لكنه ارتكب هذا التصرف غير الأخلاقي، ليتم منعه من المسابقات الروسية مدى الحياة من قبل الجهات الروسية".

وخرج هيبتي من الجولة الأولى وخسر، حيث تم تداول مقاطع فيديو وهو يتعرض للضرب المبرح من قبل المشجعين الروس بعد نهاية المباراة.

وبحسب الوكالة، فقد طُلب منه الاعتذار بعد تصرفه المثير للجدل داخل الحلبة، لكنه رفض ذلك، إلا أنه وبعد ساعات من المباراة وقف بجانب المذيعة واعتذر لها.

من هو علي هيبتي؟

ولد هذا الرياضي الإيراني في محافظة جهارمحال بختياري جنوب غرب إيران، وحصل على درجة البكالوريوس في الطيران في روسيا، ثم عاش ودرس في ألمانيا لمدة 4 سنوات.

وحصل على درجة الماجستير في الميكانيكا في ألمانيا، وعمل مهندسًا ميكانيكيًّا في ميونيخ لمدة أربع سنوات أخرى.

وهيبتي، الذي نشط في الفنون القتالية مثل الووشو منذ الصغر، بدأ مسيرته الاحترافية في روسيا ملاكماً وذاع صيته في هذا البلد، ويشارك شقيقه محمد هبتي أيضًا في مسابقات الفنون القتالية المختلطة وهو معروف في روسيا.