منال سلامة: أصبت باكتئاب حاد وزوجي لا يشاهد أعمالي (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية منال سلامة عن إصابتها بحالة من الاكتئاب الحاد والبكاء دون سبب طوال الوقت، مشيرة إلى أنها أدركت فيما بعد أن السبب يعود إلى شدة اندماجها في الشخصية التي أدتها في مسلسل "صيد العقارب"، من بطولة غادة عبد الرازق، وجسدت فيها مشاعر زوجة تتعرض لصدمة فقدِ زوجها على نحو مفاجئ.

وأوضحت الفنانة المصرية في لقاء مع برنامج " السفيرة عزيزة " أنها كانت تنخرط فجأة في نوبات بكاء عنيفة رغم أن كل شيء كان على ما يرام في حياتها، كما بدأت تستدعي اسوأ الذكريات والمخاوف في حياتها الشخصية، مثل: وفاة والدها، وإقامة أولادها بعيدًا عنها، ولحظة دخول أحد أبنائها غرفة العمليات.

وأكدت منال سلامة أنها قرأت في علم النفس عن "مراحل الصدمة النفسية" التي تبدأ بالصدمة والإنكار وتمر بالقلق والارتباك واستدعاء ذكريات أشبه بالكوابيس، وحاولت تجسيد كل ذلك. لكن يبدو أن الأمر انسحب إلى حياتها الحقيقية دون أن تدرك ذلك.

ولفتت الفنانة إلى أنه بعد مرور فترة من انتهاء التصوير وخروجها من الحالة التي جسدت فيها الشخصية، عادت إلى حياتها الطبيعية بعد وقت من الأذى النفسي الشديد.

عائلتها

وعن زوجها المخرج عادل أديب، قالت الفنانة المصرية إنه لم يأخذ حقه في مجاله مشيرة إلى أنه مدمن شغل وموهوب.

وعن إعطاء رأيه في عملها، أشارت الفنانة إلى أن زوجها لا يتدخل في عملها نهائيًّا ولا يشاهد أعمالها، كما إنها لا تتدخل في عمله كذلك.

وعن ابتعادها عن الفن لسنوات، قالت الفنانة المصرية إنها في مرحلة ما شعرت أنها يجب أن تكون إلى جانب أبنائها، لأنهم رقم واحد في حياتها.