أول تعليق من هاني شاكر على اتهامات سرقته "رحماك"

علّق الفنان المصري هاني شاكر على اتهام مواطنه الشاعر هاني عبد الموجود له بسرقة أغنية "رحماك"، مبينًا أنه يسعى للشهرة على حسابه، وفق قوله.

وأضاف هاني شاكر خلال لقاء مع et بالعربي: "ده راجل عايز يشتهر على حساب الناس المحترمة، لأن بصراحة مين الراجل ده عمل إيه قبل كده، إيه أعماله الفنية، وبعدين عبد الموجود ده كان موجود فين من أكثر من 15 سنة إيه اللي فكره بالغنوة دلوقتي".

ولفت شاكر إلى أنه إذا أراد اتهام أحد كان حريًا به أن يتهم المؤلف، مضيفًا: "وأنا مالي أنا والملحن والمنتج، مشكلته الأساسية المفروض تبقى مع المؤلف للأسف دي ناس فاضية وبتدور على الشهرة بأي شكل".

وكان الشاعر الغنائي هاني عبد الموجود قد تقدم ببلاغ اتهم فيه كلًّا من الفنان هاني شاكر ورجل الأعمال محسن جابر صاحب شركة عالم الفن والمزيكا، ومحمد العامودي، مؤلف، ومحمد ضياء الدين مغنٍّ، بسرقة أغنية "رحماك" المسجلة بالشهر العقاري باسمه.

وقال عبد الموجود في بلاغه، إنه توجه لشركة "عالم الفن" و"مزيكا" وعرض الأغنية على صاحب الشركة المنتج محسن جابر، لكنه رفضها حينذاك، لكنه تفاجأ بعدها بقيام الفنان هاني شاكر بغنائها من إنتاج ذات الشركة، ولكن بتأليف محمد العامودي، رغم أن الأغنية مسجلة باسمه.

وحررت جهات التحقيق محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في البلاغ واستدعاء المتهمين للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات تتعلق بالملكية الفكرية.