في ساعة.. رجل يدخل "غينيس" بمعانقة أكثر من ألف شجرة (صور)

استطاع رجل من غانا أن يحقق رقما قياسيا عالميا أهله لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال عناقه لأكبر عدد من الأشجار في ساعة واحدة.

وفي التفاصيل عانق أبو بكر طاهر (29 عاماً) 1123 شجرة، بعد أن لف ذراعيه حول كل شجرة بشكل وثيق، ودون أن يحضن أي شجرة أكثر من مرة واحدة؛ ما تطلب منه التحرك بسرعة.

وبمتوسط 19 شجرة في الدقيقة، تجاوز طاهر بسهولة الحد الأدنى المطلوب، وهو 700 شجرة، لتحقيق الرقم القياسي.