في ساعة.. رجل يدخل "غينيس" بمعانقة أكثر من ألف شجرة (صور)
استطاع رجل من غانا أن يحقق رقما قياسيا عالميا أهله لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال عناقه لأكبر عدد من الأشجار في ساعة واحدة.
وفي التفاصيل عانق أبو بكر طاهر (29 عاماً) 1123 شجرة، بعد أن لف ذراعيه حول كل شجرة بشكل وثيق، ودون أن يحضن أي شجرة أكثر من مرة واحدة؛ ما تطلب منه التحرك بسرعة.
وبمتوسط 19 شجرة في الدقيقة، تجاوز طاهر بسهولة الحد الأدنى المطلوب، وهو 700 شجرة، لتحقيق الرقم القياسي.
ويدرس طاهر للحصول على درجة الماجستير في الغابات في جامعة أوبورن الأمريكية، وهو مهتم بالحفاظ على الطبيعة وفقا لموسوعة غينيس.
وأوضحت المعلومات أن الرقم القياسي تم تحقيقه خلال شهر رمضان الماضي؛ مما قدم لطاهر تحدياً إضافياً بمحاولته هذه مع الصيام.
وقال "عدم القدرة على شرب الماء طوال المحاولة كان تحدياً كبيراً، خاصة بالنظر إلى الجهد البدني المطلوب".
وأضاف "ومع ذلك، ربما كان الأمر مفيداً لي؛ إذ لم تكن هناك حاجة للتوقف من أجل شرب الماء".