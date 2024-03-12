"الزواكة".. أعرق وسيلة لإعلان موعد إفطار رمضان في المغرب

اعتاد المغاربة على سماع صوت "الزواكة" (وهي آلة نفخ كهربائية) بمجرد حلول شهر رمضان الفضيل؛ إذ تعد هذه الآلة المميزة وسيلة مساعدة للأذان، تنبه الصائمين بموعد الإمساك والإفطار، خاصة لمن يبتعدون عن أماكن المساجد والمصليات.

وتستعمل "الزواكة" (كلمة أمازيغية تعني الصراخ) كثيراً في المدن المغربية العتيقة، مثل: فاس ومكناس ومراكش والرباط وغيرها، وتوضع فوق أسطح المؤسسات الرسمية، ودورها يشبه كثيراً مدفع رمضان.

وتختلف تسمية هذه الآلة باختلاف مناطق المغرب، فتسمى في بعض الأقاليم بـ"الطوّاطة"، فيما يطلق عليها في مناطق أخرى "المكانة".