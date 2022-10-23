شجرة نخيل أسطورية تنتج أكبر بذور في العالم
تعد الجزر الاستوائية في أرخبيل سيشيل موطنًا لشجرة نخيل أسطورية تنتج أكبر بذور نباتية في العالم يمكن أن يصل وزن الواحدة منها إلى 20 كيلوجرامًا.
و Lodoicea maldivica، المعروفة أيضًا باسم جوز الهند المزدوج، أو coco-de-mer هي نوع مميز من أشجار النخيل التي يكون ارتفاعها 25 - 34 مترًا.
وتنتج هذه النخلة بذورًا عملاقة يبلغ طولها 12 بوصة، ويبلغ محيطها 3 أقدام تقريبًا ويبلغ وزنها أكثر من 44 رطلاً، بحسب ما أورده موقع "أوديتي سنترال".
ويرسل الشكل الخارجي للبذرة إيحاءات خاصة، فهي تبدو وكأنها زوج من الأرداف الأنثوية، وقد ألهمت عددًا من الأساطير وكانت مطلوبة بشدة من قبل الملوك وغيرهم من الأشخاص ذوي النفوذ على مر السنين، وحتى اليوم، فإن ندرتها تجعل بذور coco-de-mer مطلوبة بشدة من قبل هواة الجمع.
ونشأت شجرة نخيل "كوكو دي مير" في جزيرتي براسلين وكوريوز في سيشيل. واليوم، يمكن أيضًا العثور على عدد من أشجار النخيل في الجزر الصغيرة.
وإجمالاً، لا يوجد الآن سوى حوالي 8000 شجرة برية ناضجة من هذا النوع من النخيل، مما يضعها على القائمة المهددة بالانقراض.
والبذور ليست الشيء العملاق الوحيد الذي تنتجه هذه النخلة، فيمكن أن ينمو طول أوراقها على شكل مروحة من 7 - 10 أمتار وعرضها إلى 4.5 متر.
ويعد هذا أمرا رائعا للغاية بالنظر إلى أن هذا النوع ينمو فقط على تربة صخرية متعطشة للمغذيات.
ولا يوجد الكثير من النيتروجين والفوسفور في الجزر، لكن Lodoicea maldivica تكيفت للعيش من دونهما، مما يتطلب فقط حوالي ثلث العناصر الغذائية التي تحتاجها النباتات المجاورة.
ويتم البحث عن بذور Lodoicea maldivica بسبب ندرتها، فهي لا تنمو فقط في جزر قليلة في سيشيل، ولكن خلال دورة حياتها التي استمرت قرونًا، ستنتج شجرة النخيل حوالي 100 بذرة فقط.
ويبدو أن البذرة تستغرق ما يصل إلى 7 سنوات لتنضج، واثنتين أخريين لتنمو. ومع ذلك، لا يحدث الإنبات إلا عندما تصل النخلة إلى "سن البلوغ"، الذي يستغرق ما بين 80 - 100 عام.
وحصلت شجرة النخيل على اسمها الأكثر شعبية - coco de mer - لأن البحارة اعتقدوا ذات مرة أن البذور العملاقة التي وجدوها تطفو في المحيط جاءت من جوز الهند في البحر أو "كوكو دي مير".
وفي الواقع، تعتبر ثمار أشجار النخيل، التي تحتوي على البذور، ثقيلة جدًا، لذا فهي تغرق في قاع المحيط. وبعد فترة، تغطيها القشرة، وتتحلل الثمار نفسها، مما يسمح للبذور بالارتفاع والطفو.