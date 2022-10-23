شجرة نخيل أسطورية تنتج أكبر بذور في العالم‎‎

تعد الجزر الاستوائية في أرخبيل سيشيل موطنًا لشجرة نخيل أسطورية تنتج أكبر بذور نباتية في العالم يمكن أن يصل وزن الواحدة منها إلى 20 كيلوجرامًا.

و Lodoicea maldivica، المعروفة أيضًا باسم جوز الهند المزدوج، أو coco-de-mer هي نوع مميز من أشجار النخيل التي يكون ارتفاعها 25 - 34 مترًا.

وتنتج هذه النخلة بذورًا عملاقة يبلغ طولها 12 بوصة، ويبلغ محيطها 3 أقدام تقريبًا ويبلغ وزنها أكثر من 44 رطلاً، بحسب ما أورده موقع "أوديتي سنترال".

ويرسل الشكل الخارجي للبذرة إيحاءات خاصة، فهي تبدو وكأنها زوج من الأرداف الأنثوية، وقد ألهمت عددًا من الأساطير وكانت مطلوبة بشدة من قبل الملوك وغيرهم من الأشخاص ذوي النفوذ على مر السنين، وحتى اليوم، فإن ندرتها تجعل بذور coco-de-mer مطلوبة بشدة من قبل هواة الجمع.