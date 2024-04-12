فتوى عن "وزن" روح الإنسان تثير جدلًا واسعًا في مصر

أثارت فتوى أدلى بها أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور محمد عبد السميع حول وزن روح الإنسان، جدلًا واسعًا.

وردًّا على سؤال حول كيف يقبض ملك الموت أرواح الناس وكيف يقبض أكثر من روح في وقت واحد؟ أجاب قائلًا "الروح عبارة عن سر يسري في جسد الإنسان كما يسري الماء في العود الأخضر"، مشيرًا إلى أن هناك تجربة قام بها عالم فرنسي عن وزن روح الإنسان، وتأكد أنها تعادل 1 غرام.

وأوضح أن التجربة الفرنسية شملت الجسد قبل وبعد خروج الروح، مؤكدًا أن الروح تخرج من القدم أولًا، ثم في النهاية تخرج من الرأس والعقل، حتى تزول عنه الحياة، ولا يمكن أن يعيده أحد للوجود.

وأثارت الفتوى التي أدلى بها عالم الدين على قناة "الناس" حالة من التساؤلات والاستنكار عبر مواقع التواصل وتركزت الاعتراضات على أن الروح يختص بها العلم الإلهي فقط طبقًا للآية القرآنية الكريمة "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا".