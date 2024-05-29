حادثة غرق الأطفال بسيول عُمان.. "الناجي الوحيد" يواجه اللوم والانتقادات

يكافح يونس بن سعيد العبدلي، للتخلص من لوم الناس له، بعد أكثر من 40 يومًا على خسارته لابنه الوحيد وعشرة أطفال آخرين من عائلة العبدلي، في حادثة مروعة جرفت فيها السيول سيارتهم خلال منخفض جوي شديد ضرب سلطنة عمان.

ومنذ الحادثة الشهيرة التي وقعت منتصف شهر أبريل الماضي، لايزال العبدلي غير قادرٍ على تجاوز ما عاشه في ذلك اليوم الحزين، فبينما شفي بشكل كبير من الإصابات الجسدية التي تعرض لها في الحادثة، لا تزال آثارها النفسية حاضرة بقوة.

وتحدث الشاب، اليوم الأربعاء، عن معاناته مع انتقادات البعض له وتحميله المسؤولية عن الحادثة التي وقعت بعدما توجه بسيارته لمدرسة ابنه واصطحابه مع أطفال آخرين أقارب له، قبل أن يجرفهم السيل جميعًا، وينجو هو وطفلان آخران من أصل 14 شخصًا كانوا في السيارة.