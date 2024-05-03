احتفالية طلاب في قيرغيزستان تنتهي بشكل مروع (فيديو)
وثّق فيديو مروع فقدان سائق شاحنة تابعة لإحدى الشركات في قيرغيزستان السيطرة عليها، قبل أن يدخل في حشد من الطلبة خلال احتفالية في مكان عام، ويدهس العشرات منهم.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد أقيمت مسابقة للطلاب في منطقة سوزاك في قيرغيزستان. وفي أثناء الاحتفالية اقتحمت الشاحنة المكان، لتدهس 29 طالبا على الأقل.
الشاحنة، التي كان من المفترض أن يقوم سائقها بتوزيع الآيس كريم على المشاركين جميعهم، بعد ركنها في مكان الحدث، سار بسرعة كبيرة مقتحما الحشد، فيما لم تحدد الشرطة بعد أسباب انحراف الشاحنة المفاجئ.
وإثر ذلك، نُقل 29 تلميذا أعمارهم تتراوح بين 9 و16 عاما إلى المستشفى، مصابين بجروح متفاوتة الخطورة.
وبحسب وزارة الصحة، أدخل سبعة أطفال إلى وحدة العناية المركزة، ثلاثة منهم في حالة خطرة.
وتلقى الأطفال الأحد عشر الباقون المساعدة، وتم إرسالهم للعلاج في العيادات الخارجية.
وتولى وزير الصحة، أليمقادير بيشينالييف، متابعة الحالة الصحية للتلاميذ.