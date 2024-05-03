احتفالية طلاب في قيرغيزستان تنتهي بشكل مروع (فيديو)

وثّق فيديو مروع فقدان سائق شاحنة تابعة لإحدى الشركات في قيرغيزستان السيطرة عليها، قبل أن يدخل في حشد من الطلبة خلال احتفالية في مكان عام، ويدهس العشرات منهم.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد أقيمت مسابقة للطلاب في منطقة سوزاك في قيرغيزستان. وفي أثناء الاحتفالية اقتحمت الشاحنة المكان، لتدهس 29 طالبا على الأقل.

الشاحنة، التي كان من المفترض أن يقوم سائقها بتوزيع الآيس كريم على المشاركين جميعهم، بعد ركنها في مكان الحدث، سار بسرعة كبيرة مقتحما الحشد، فيما لم تحدد الشرطة بعد أسباب انحراف الشاحنة المفاجئ.