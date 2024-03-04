ختام سلسلة "ذا كنجورينج" الأكثر رعباً بطقوس الاستحضار الأخيرة

تقرر إسدال الستار على سلسلة "ذا كونجورينج" (الشعوذة)، السلسلة الأكثر رعباً بين سلاسل أفلام الرعب العالمية، بحسب نقاد، بإصدار "طقوس الاستحضار الأخيرة".

وحققت سلسلة الرعب الأكثر نجاحاً في تاريخ السينما، إيرادات ضخمة وحظيت بمتابعة هائلة، منذ عرض الجزء الأول في عام 2013.

وبدأ المخرج مايكل تشافيز، الذي أخرج الجزء الثالث، تصوير الجزء الرابع والأخير من السلسلة الذي سيحمل اسم "طقوس الاستحضار الأخيرة".

وسلسلة "ذا كونجورينج" مأخوذة عن قصة حقيقية، ضمن دفاتر المحققين في قوى الخوارق الطبيعية إيد ولورين واريين، وقعت أحداثها عام 1971.