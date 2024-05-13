بعد ظهورها بفستان الزفاف.. ما حقيقة زواج لقاء سويدان؟

كشف مصدر مقرّب من الفنانة المصرية لقاء سويدان، حقيقة زواجها مجددًا بعد نشرها مجموعة من الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها مرتدية فستان زفاف، لافتًا إلى أن الصور هي مِن جلسة تصوير جديدة أجرتها، وأنها لم تتزوج.

وأوضح المصدر لـ"إرم نيوز" أن الفنانة لقاء سويدان خضعت لجلسة تصوير قبل يومين بفستان زفاف؛ ما جعل الجمهور يعتقد أنها تستعد لدخول القفص الذهبي مجددًا، لكنها لا تفكر في الزواج حاليًّا، بحسب قوله.

ونشرت الفنانة لقاء سويدان مقطع فيديو على إنستغرام تظهر فيه وكأنها عروس تستعد لحفل زفافها، بارتداء فستان أبيض واحتضان باقة ورد، ما أثار تساؤلات لدى متابعيها.