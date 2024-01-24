الروس يتناقصون ومرسوم رئاسي لمواجهة الأزمة

وهناك مشكلة أخرى في روسيا وهي شيخوخة المواطنين. وبحسب السيناريو المتوسط، لهيئة الاحصاء سينخفض ​​عدد السكان في سن العمل من 84 مليوناً و747 ألف نسمة إلى 79 مليوناً و771.9 ألف مع بداية عام 2046.

وحول أزمة نقص عدد السكان، تقول الباحثة الاجتماعية والمختصة بالدراسات الديموغرافية نتاليا لوكوفتسيفا، أن" هناك أزمة حقيقية تعود لمرحلة التسعينيات فترة سقوط الاتحاد السوفيتي وتشكيل روسيا الحديثة، كان الوضع الاقتصادي يعاني من أزمات كبيرة؛ وهو ما دفع الروس إلى عدم الإنجاب أو حتى العزوف عن الزواج، وهذه المرحلة بدأت تظهر تأثيراتها مع بداية القرن الحالي، حيث بدأت أعداد الروس بالانخفاض، يضاف إلى ذلك أزمة اليد العاملة".

وتتابع لوكوفتسيفا" في حديثها لـ"إرم نيوز"، أن الدولة الروسية "تحاول منذ سنوات مواجهة هذه المعضلة، بالتشجيع على الإنجاب، وفعليا تم تحقيق بعض الإنجازات وارتفعت إلى حد ما نسبة الولادات، لكن مع وجود جائحة كورونا ومن بعدها الحرب مع أوكرانيا، تاثرت هذه المعدلات، وهو تهديد حقيقي وعلى الدولة أن تعمل أكثر للحفاظ على الوجود الروسي".

أزمة عمالة

وتؤثر الأزمة الديموغرافية على الاقتصاد الروسي في جوانب مختلفة، وواحد منها هو سوق العمل، وبحسب هيئة الإحصاء الروسية، ففي الربع الأول من عام 2023، وصل النقص في الموظفين إلى ذروته، وتشير بعض الشركات إلى أن أكثر من 80% من أصحاب العمل واجهوا في عام 2023 نقصًا في الموظفين المؤهلين.

وحول نقص العمالة يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية، ميخائيل شوركوف، في حديث لـ"إرم نيوز" وفقا للدراسات الرسمية، أكثر من نصف العاملين هم أشخاص تزيد أعمارهم على 40 عامًا، ومن المتوقع أن تصل خسائر العمالة إلى 3-5 ملايين شخص خلال العقد المقبل".