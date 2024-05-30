سرقة منزل الفنان المصري تامر عبد المنعم‎

تعرض الفنان المصري تامر عبد المنعم لسرقة شقته بحي الدقي في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تخطت قيمة المسروقات المليون جنيه مصري (ما يعادل 21 ألف دولار).

وكشف تامر عبد المنعم تفاصيل تعرضه للسرقة في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، قائلا: "تعرضنا للسرقة من قبل خادمة عملت حديثا في المنزل، حيث سرقت مشغولات ذهبية عبارة عن خاتمين، بالإضافة إلى خاتم ألماس، تخطى ثمنهم مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى هاتف محمول تبلغ قيمته 100 ألف جنيه، ومجموعة من العطور والإكسسوارات وربطات العنق".

وأضاف الفنان المصري: "ما جعلنا نشك في الخادمة، هو أنه بعد عملها بـ10 أيام طلبت إجازة، وعند نزولها من المنزل حملت معها كيس القمامة، فطلبت منها زوجتي أن تترك الكيس للبواب حتى يخرجه كما يفعل كل يوم، إلا أنها أصرت على إنزاله؛ الأمر الذي أثار الريبة في قلوبنا، وبعد نزولها بساعات اكتشفنا السرقة، فقمنا بإبلاغ الشرطة".