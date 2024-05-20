تطورات جديدة في أزمة ورثة فريد الأطرش مع نانسي عجرم

يبدو أن أزمة اتهام ورثة المطرب فريد الأطرش للفنانة اللبنانية نانسي عجرم باستغلال أغنيته "أنا وأنت وبس" في إعلان تجاري، دون إذن أو اتفاق، في طريقها للانتهاء أو على الأقل أخذت منعطفًا جديدًا بعد توجيه كلّ من طرفي الأزمة، عائلة الموسيقار الراحل و"عجرم"، أصابع الاتهام نحو طرف ثالث هو منتج الإعلان.

وأكد جيجي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم، أن "نانسي لا تتعدى على حقوق الملكية لأحد ولا تقدم لحناً معروفاً أو كلمات سابقة إلا وفق تصريح قانوني، وهذا ما فعلته مع أغنية فريد الأطرش في الإعلان". وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنّ "الشركة المنتجة للإعلان أرسلت إليه نسخة من التصاريح القانونية التي تفيد بذلك"، مشيرًا إلى أنه في حال وجود مشكلة لدى الورثة فيما حدث فهي مع منتج الإعلان وليست مع نانسي.

تزامنًا مع ذلك، أكد حسام لطفي محامي ورثة فريد الأطرش، بدوره، أنه لا يوجد خلاف مع الفنانة نانسي عجرم ولا أحد يسعى للإساءة إليها، موضحًا في تصريحات تلفزيوينة أن "الخلاف الأساس مع منتج الإعلان الذي استغل اللحن والكلمات لواحدة من أغاني فريد الأطرش الشهيرة دون الحصول على تفويض قانوني من ورثته".

واعتبر حسام لطفي أنّ الإعلان يعدّ اعتداءً صارخًا على حقوق الملكية، مؤكًدا أنه سيطالب بتعويض بقيمة 10 ملايين جنيه.