فنان مصري يكشف عن تجارب أداء تجسد شخصية صدام حسين

وأضاف: "ركزت في أداء الشخصية على كل العوامل النفسية والسيكولوجية الخاصة بالدور وبالحديث باللهجة العراقية بأفضل شكل ممكن".

ونوه إلى أن اختياراته الفنية لها معايير أهمها الكتابة المميزة من حيث القصة والدور المختلف الذي يظهر به خلال أحداث أي عمل.

وقال: "الأهم في الاختيار أن أشعر بالمتعة الفنية من خلال ما أظهر به من أدوار، هذا إلى جانب أنني أحب الأدوار التي تحمل تحديا تمثيليا".

وعن حضوره بعدة أعمال فنية عالمية قريبة العرض من بينها مسلسلان أحدهما بعنوان "Dark Wolf" والثاني بعنوان "Washington Black" إلى جانب حضوره بأول تجربة فنية بمصر من خلال فيلم "فيزا"، حيث من المقرر عرض هذه الأعمال قريبا على منصات عالمية.