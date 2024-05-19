فنان مصري يكشف عن تجارب أداء تجسد شخصية صدام حسين
كشف الفنان المصري عصام فارس، إجراء تجارب أداء يجسد فيها شخصية الرئيس العراقي السابق صدام حسين، دون الكشف عن العمل وتاريخ عرضه.
وقال الفنان المصري لـ"إرم نيوز"، إن تجسيد دور صدام حسين كان مختلفا تماما بالنسبة له من حيث الواقعية في التجسيد، وهذا من الصعب للغاية القيام به خصوصا أن مثل هذه الشخصيات، "واقعية والناس شاهدتها على أرض الواقع".
وأضاف: "ركزت في أداء الشخصية على كل العوامل النفسية والسيكولوجية الخاصة بالدور وبالحديث باللهجة العراقية بأفضل شكل ممكن".
ونوه إلى أن اختياراته الفنية لها معايير أهمها الكتابة المميزة من حيث القصة والدور المختلف الذي يظهر به خلال أحداث أي عمل.
وقال: "الأهم في الاختيار أن أشعر بالمتعة الفنية من خلال ما أظهر به من أدوار، هذا إلى جانب أنني أحب الأدوار التي تحمل تحديا تمثيليا".
وعن حضوره بعدة أعمال فنية عالمية قريبة العرض من بينها مسلسلان أحدهما بعنوان "Dark Wolf" والثاني بعنوان "Washington Black" إلى جانب حضوره بأول تجربة فنية بمصر من خلال فيلم "فيزا"، حيث من المقرر عرض هذه الأعمال قريبا على منصات عالمية.
وأضاف: "أظهر في هذا العمل بدور عقيد قوات خاصة عراقي الجنسية يدعى رحيم والأحداث تدور في الصراع الأمريكي للقضاء على الإرهاب وداعش والمسلسل يحتوي على الكثير من مشاهد الأكشن".
وبين: "إلى جانب مشاركتي بمسلسل "Washington Black" أجسد فيه دور قرصان بحري ومن المقرر عرضه قريبا على منصة "Holo" العالمية، ودوري فيه مختلف وجديد من خلال شخصية القرصان البحري الذي يدعى كوبر وأحاول في كل عمل فني جديد أظهر فيه أن أختار شكلا خاصا بكل شخصية بعيدا عن الأخرى إلى جانب الاختلاف في المضمون وطبيعة كل دور عن الآخر".
وختم قائلا: "أنتظر عرض فيلم فيزا، وهو أول عمل فني مصري أشارك به بعد رحلة طويلة من الحضور بأعمال فنية أجنبية في هوليوود، هذا العمل تم الانتهاء من تصويره منذ فترة ومن المقرر عرضه منتصف شهر حزيران/ يونيو المقبل بمشاركة عدد كبير من الممثلين من بينهم سامي الشيخ وأيمن سمان وطاهرة وتم تصويره ما بين ميامي في فلوريدا ولبنان".