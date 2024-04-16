نظلي الرواس لـ"إرم نيوز": حاتم علي أخبرني أنني سأنجح في الكوميديا

المتابع لمسيرة الممثلة السورية نظلي الرواس منذ تخرجها في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006، سيلاحظ أن مشاركاتها في الدراما التلفزيونية، وفي مسرحيتي "كأنه مسرح" و"هوى غربي" مع المخرج غسان مسعود، وأيضاً في فيلم "دمشق-حلب" الذي أخرجه باسل الخطيب، تبقى في إطار الشخصيات الواقعية التي تميل جدًّا إلى التراجيديا.

وحتى أحيانًا جرى تنميط نوع الأداء الذي تقدمه الممثلة السورية، بأدوار القوية والشريرة والمهمومة، في حين أن من يلتقي به قادر ببساطة على تلمُّس خفّة ظلها، لدرجة أنه يمكن القول إن "ضحكتها" بحد ذاتها كوميدية.

وفي لقاء خاص مع "إرم نيوز" أوضحت الفنانة الرواس أنها لا تستطيع أن تقول إن التراجيديا هي ملعبها، ولا حتى الكوميديا، لأن الفكرة ببساطة أنه يُقدَّم لها شخصية ما لها فرضية درامية، تُقدِّمها بطريقة أو أخرى، وتشتغل عليها وتصدّق هذه اللعبة وتندغم بها للآخر.

"الخوف من الكوميديا"

وقالت نظلي "اعتدت أن يرسَل لي نصوص التراجيديا، أو لأقل ما يتعلق بالدراما الواقعية الحقيقية، البعيدة كل البعد عن الكوميديا، رغم أنه كان لدي تجربة بسيطة في مسلسل "قلم حمرة" للمخرج حاتم علي رحمه الله، وشخصيتي تحمل شيئًا كوميديًّا بسيطًا، وعندما كنت أحاول أن أُدَعِّم ذاك الشيء، كان المخرج يضبطني، ويقول لي "أنت تلعبين الكوميدي بطريقة جميلة، وإن اشتغلتِ ضمن عمل كوميدي ستنجحين جدًّا، لأنك تمتلكين سرعة البديهة، والابتسامة، والاشتغال ما بين السطور، وتستطيعين أن تلعبيها بشكل صحيح".