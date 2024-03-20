للمرة الأولى.. كانييه ويست يحيي حفلاً في مصر ومساع لإلغائه

أعلن المحامي المصري عمرو عبد السلام مؤسس الفريق القانوني للدفاع عن الهوية المصرية، عزم فريقه القانوني، التحرك لمنع إقامة حفل مغني الراب العالمي كانييه.

ومن المقرر أن يصل كانييه ويست، الحائز على عدة جوائز "جرامي"، إلى مصر والشرق الأوسط للمرة الأولى، لتقديم حفل عند سفح هرم زوسر في منطقة سقارة في 20 أبريل 2024.

وأوضح عبد السلام، في بيان، أنه سيتصدى قانونياً لإقامة حفل كانييه ويست، غرار حفل المغني الأمريكي ترافيس سكوت، الذي تم إلغاؤه بالفعل.

وأشار إلى أن "ويست أعلن عن إقامة حفل غنائي في مصر أمام أهرامات سقارة يوم 20 أبريل المقبل، ومعه 5 من المغنيين لم يتم الإفصاح عن هويتهم حتى الآن، لأسباب غير معلومة".

ومن الإجراءات التي سيطالب المحامي باتخاذها، "إلزام الشركة المنظمة للحفل بالإعلان عن هوية جميع المغنيين حتى تتمكن الأجهزة الأمنية المختصة من إجراء التحريات الأمنية حول أفعالهم وسلوكهم المعتاد في حفلاتهم السابقة، ومراجعة سيرتهم الذاتية والكشف عن هويتهم وانتمائهم ومعتقداتهم السياسية".

وشدد على "ضرورة عرض المحتوى الفني الذي سيقدم بالحفل الغنائي على إدارة الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية للوقوف على مدى اتساق واتفاق المحتوى مع قيم وعادات وتقاليد وهوية الشعب المصري، وذلك قبل إصدار التصاريح بإقامة الحفل حتى لا يتكرر ما حدث بشأن ترافيس سكوت".