لماذا تراجع هشام ماجد عن تصريحاته المعادية لكوميديا النساء؟

تراجع الفنان المصري هشام ماجد عن تصريحاته السابقة المعادية لكوميديا النساء، والتي أكد فيها أن المرأة لا تستطيع إضحاك الجمهور مثل الرجل.

وأشار ماجد إلى أنه اكتشف أنَّ الفنانة هنا الزاهد كوميدية من طراز رفيع، في تصريحات لبرنامج "مساء الإمارات" الذي يقدمه عبد العزيز أحمد.

وقال الفنان المصري إن "هنا" التي تشاركه بطولة فيلم " فاصل من اللحظات اللذيذة" لديها القدرة على أن تضحكه بشدة و"تفصله ضحك" على حد تعبيره، كما إن لها طريقة غريبة في الكلام تتسم بالطرافة الشديدة.

ووصف ماجد زميلته بأنها " دؤوبة " للغاية، وتحب عملها جدًّا، كما تحرص على أداء الكثير من البروفات في مرحلة التحضير، وتشتهر بالتوتر إذا كانت غير مستعدة تمامًا لمشهد ما، موجهًا لها الشكر لأنها قدمت شخصية مختلفة في الفيلم الذي يعد أول عمل مشترك بينهما.

وتقوم الحبكة الأساسية في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي يُعرض حاليًّا، على تناول فكرة "الأكوان الموازية" بشكل كوميدي، حيث تنتقل أسرة في حي شعبي إلى كون مواز لتجد نسخة أخرى منها تتميز بالنجاح والانضباط، ثم تتبادل الأسرتان المواقع وتتوالى المفارقات الدرامية الساخرة.