بمساعدة زميله.. مقتل مسؤول إيراني على يد زوجته
كشفت نتائج التحقيقات في مقتل محمد أمير آبادي أحد مسؤولي بلدية العاصمة طهران، عن تحديد هوية القاتل، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على وفاته.
ونقلت صحيفة "إيران" الحكومية، عن مصادر مطلعة قولها إنه "بعد التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة تبين أن وفاة محمد أمير آبادي جاءت بعد مقتله على يد زوجته".
ووفق المصادر فإن "زوجة أمير آبادي المدير العام لمكتب مراقبة وتقييم البرامج في بلدية طهران، قامت بقتله بالتعاون مع أحد زملائه"، مضيفة أنه "لم يتضح بعد الدافع المحتمل لهذا القتل".
وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، قالت السلطات الإيرانية، إن محمد أمير آبادي توفي في منزله جراء استنشاق الغاز داخل منزله في العاصمة طهران.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، عين علي رضا زاكاني عمدة طهران، محمد أمير آبادي في منصب المدير العام لمكتب مراقبة البرامج ومراقبة المشاريع وتقييم أداء عمدة طهران.
وأمير آبادي الأستاذ المساعد في هندسة النقل بجامعة العلوم والتكنولوجيا في طهران، وبعد الإعلان عن وفاته تباينت أسباب وفاته المعلنة ما بين استنشاق الغاز والانتحار.