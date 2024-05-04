سيناريو مرعب.. دراسة تتنبأ بـ"ضربة ثلاثية" ستؤدي لفناء البشرية

تنبأت دراسة بأن نقص الإمدادات الغذائية، وارتفاع منسوب مياه البحار، وتزايد حرارة مناطق من الكوكب بدرجة لا تسمح بالعيش فيها، سيؤدي إلى انقراض جميع الثديات تقريبا والبشر، وفق ما ذكرت مجلة "Nature Geoscience".

وبحسب المجلة، كشفت تجربة أجراها كمبيوتر "عملاق" فائق السرعة، إلى أن الأرض تتجه نحو ضربة ثلاثية ستقود إلى فناء البشرية، وأن السيناريو المرعب، الذي تنبأ به الكمبيوتر، سوف يكون ناجما عن اصطدام جميع القارات ببعضها لتشكل كتلة أرضية عملاقة واحدة.

ووفقا للدراسة، فإن هذه الكتلة العملاقة الحارة والجافة وغير الصالحة للسكن إلى حد كبير، لن تتكون قبل 250 مليون سنة من الآن.

وقال المؤلف الرئيس الدكتور ألكسندر فارنسورث، من جامعة "بريستول" إن "القارة العملاقة الناشئة ستخلق بشكل فعال ضربة ثلاثية، تشمل تأثير القارية، والشمس الأكثر سخونة، والمزيد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وزيادة الحرارة في جزء كبير من الكوكب".

وأضاف فارنسورث أن "النتيجة هي بيئة معادية في الغالب خالية من مصادر الغذاء والماء للثدييات، وسيموت البشر إلى جانب العديد من الأنواع الأخرى، بسبب عدم قدرتهم على التخلص من هذه الحرارة من خلال العرق، وتبريد أجسادهم".