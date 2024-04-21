أموال وسيارات فارهة.. "المتسول الثري" يثير جدلاً واسعاً في فلسطين

أثار خبر القبض على أحد المتسولين في مدينة رام الله الفلسطينية، جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية، بعد أن كشفت الشرطة الفلسطينية مظاهر ثراء ظاهر لدى الرجل.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، صوراً لما قالت الشرطة الفلسطينية إنها عثرت عليه عند مداهمة منزل الرجل الذي تبين أنه يملك، مع أخيه، سيارات فارهة.

ونشرت الشرطة الفلسطينية الصور وقالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "قبضت الشرطة اليوم على متسول بداخل مركبة موديل 2020 وضبطت بداخلها مبلغا ماليا (15 ألف شيكل) في بلدة "بير زيت" شمال رام الله".

وأوضحت أنه "خلال عمل دوريات مركز شرطة بيرزيت في شوارع المدينة تم الاشتباه بأحد الأشخاص من خارج المحافظة، والذي كان يجلس في مركبة في وضع يوجب الشبهة، وخلال التحقق من هويته لاحظ ضابط الدورية وجود مبالغ مالية معدنية بأكياس بلاستيكية بجانب السائق".