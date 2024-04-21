"تيك توك" يحث الأطفال على استخدام مستحضرات مكافحة الشيخوخة

من المعروف أن الأجيال الشابة تشارك عاداتها المتنوعة في العناية بالبشرة عبر الإنترنت وخصوصًا تيك توك وإنستغرام، لكن يبدو أن الجيل الأصغر سنًّا أصبح مهووسًا بمحاولة وقف آثار الشيخوخة أيضًا.

وفي عدة تقارير صحية، قال الأطباء إن "تيك توك" بات يشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، إذ جعلتهم فيديوهات العناية بالبشرة يضغطون على والديهم ليشتروا لهم منتجات مضادة للشيخوخة باهظة الثمن.

وانتشر هذا الاتجاه على نطاق واسع عبر "تيك توك" في الآونة الأخيرة، فظهر العديد من الفتيات الصغيرات وراء الكاميرا وهن يجربن مستحضرات تجميل وكريمات مضادة للتجاعيد والشيخوخة، مخصصة للنساء في الأربعين من عمرهن، بحسب ما أكده خبراء.

ما سبب هوس الأطفال بتلك المستحضرات؟

قال خبير نفسي لصحيفة "الغارديان": "لقد شهدنا زيادة في عدد الفتيات المراهقات اللاتي يستخدمن مستحضرات العناية بالبشرة، ويستخدمن منتجات مكافحة الشيخوخة قبل الأوان ويقدرن بشكل متزايد الجمال والمظهر الشاب".

وأضاف "سبب ذلك هو سهولة الوصول لمواقع التواصل الاجتماعي. فمثلًا يحتوي "تيك توك"، على وجه الخصوص، على ملايين مقاطع الفيديو المخصصة لهذا الموضوع، وقد بدأنا نرى الأجيال الشابة من المؤثرين يستخدمونها".

واستكمل قائلًا "هناك عامل آخر وهو الخبرة داخل المتجر، والتي تمنح المراهقين والأطفال القدرة على تجربة العينات والمنتجات الموضوعة على الرفوف؛ ما يعد عاملًا حاسمًا في شراء المنتجات".