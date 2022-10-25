وفاة مفتي تونس عثمان بطيـخ

أعلن في تونس اليوم الثلاثاء، عن وفاة مفتي الديار التونسية الحالي ووزير الشؤون الدينية الأسبق عثمان بطيخ عن عمر81 عامًا بعد وعكة صحية ألزمته المستشفى العسكري بالعاصمة لأيام.

وشغل عثمان بطيخ منصب مفتي الديار التونسية على مراحل متفرقة، وهو عالم وإمام وفقيه، ولد يوم الـ17 من نيسان/ أبريل 1941 بمدينة تونس وفيها تلقى دراسته الابتدائية والثانوية.

وتحصّل الراحل على الإجازة في الحقوق عام 1967، وعلى الإجازة من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، كما نال درجة دكتوراه مرحلة ثالثة في علوم الشريعة ودكتوراه دولة من جامعة الزيتونة.

وشغل الراحل منصب ملحق مكلف بدائرة الشؤون الدينية برئاسة الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2006، ثمّ تولّى منصب مفتي الجمهورية التونسية وذلك من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 إلى تموز/ يوليو 2013 ليتمّ تعويضه بالوزير السابق حمدة سعيد.

وتولّى عثمان بطيخ وزارة الشؤون الدينية سنة 2015 في حكومة الحبيب الصيد، لكنه لم يعمّر طويلا في مركزه ليعود مجددًا إلى منصب مفتي الديار التونسية مع حكومة يوسف الشاهد أواخر سنة 2016.

وقبل أيام عاد وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي برفقة علي مرابط وزير الصحّة مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ الذي كان يتلقّى العلاج بالمستشفى العسكري بالعاصمة بعد وعكة صحية أصابته.