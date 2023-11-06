مدمنة "بيبسي".. تشعر بالإعياء في حال لم تشرب 4 لترات يوميًّا

كشفت مدونة الجمال البريطانية "ناتاشا" لصحيفة "ذا صن" البريطانية أنها تواجه أعراضًا مَرضية شديدة حال لم تشرب البيبسي يوميًّا.

وقالت ناتاشا التي تبلغ من العمر 20 عامًا، إنها أصبحت مدمنة على شرب البيبسي، إذ تستهلك نحو 4 ليترات منها يوميًّا.

وأشارت ناتاشا إلى أنها تعاني من انخفاض شديد في نسبة السكر في الدم، والتي تحدث عادة للأشخاص الذين لا يتناولون ما يكفي من الكاربوهيدرات.

وأكدت ناتاشا أن الأطباء نصحوها بشرب البيبسي تجنبًا لأعراض المرض الخطيرة كتسارع ضربات القلب والرجفة، والعصبية، والقلق، والارتباك، والدوخة، والغثيان، لكنها لا تستطيع التوقف الآن.

وعن الكمية التي تشربها يوميًّا، أكدت ناتاشا أنها تصل إلى 4 ليترات يوميًّا، مشددة أنها تداوم على شرب البيبسي منذ ما يقارب الـ 4 سنوات.

وقالت "نصحني الطبيب بتناول المشروبات السكرية، مثل: البيبسي، لذلك كنت أفعل ذلك كل يوم، ولكنني الآن أصبحت مدمنة، ولا أستطيع التوقف".