حبيب غلوم يكشف حقيقة إصابة زوجته هيفاء حسين بالسرطان (فيديو)

كشف الفنان الإماراتي حبيب غلوم طبيعة وتفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها زوجته الفنانة هيفاء حسين وحقيقة فقدانها النطق وإصابتها بمرض السرطان.

وقال غلوم خلال استضافته في برنامج "حبر سري" الحواري، إن تلك إشاعة كانت زوجته هي السبب فيها وأنها هي من أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن طفليه كانا قد أصيبا بالزكام وانتقل المرض لزوجته هيفاء من الطفلين، لدرجة أنه أثر على أحبالها الصوتية، وذهبت لطبيب ومع الأسف ضخم الموضوع.

وأوضح أن الطبيب حذر هيفاء من أنها إذا لم تقم بعمل جلسات تدريب صوت فإن صوتها لن يعود كالسابق، فشعرت بالخوف، لأنها بدأت كمغنية في فرقة البحرين.

وتابع غلوم أن زوجته لجأت على الفور إلى هاتفها، كأي فنان، وبدأت تخبر متابعيها بأنها ستفقد صوتها، ليتصل به صحفي ويصدمه باستفسار عن إصابة هيفاء بالسرطان.

وأكد الفنان الإماراتي أنه غضب بشدة من فعلة زوجته، واتصل بها مستهجناً، مؤكداً لها أن موسم رمضان على الأبواب وأن المنتجين لن يتواصلوا معاها لتشارك في أي دور بسب ذلك.

وختم قائلاً إنه طالب زوجته بعدم إخراج المشاكل خارج البيت ونقل الأخبار السيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لأن الناس تنقل الأخبار المفرحة فقط للآخرين، حسب قوله.