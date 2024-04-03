هدى الإتربي ترد على منتقدي ملابسها في "العتاولة" (فيديو)

وقالت الإتربي خلال لقاء تلفزيوني إن الملابس التي ارتدتها تمثل طبقة من المجتمع، لافتة إلى أنَّ من وجَّه الانتقادات هذه من الممكن أنه لم يرَ هذه الفئة، لكنها بالطبع موجودة، بحسب قولها.

وعن ملابسها التي وصفت بالضيقة أكدت هدى أن الشخصية تطلب ذلك، فهي في النهاية تجسد شخصية فتاة تحاول طيلة الوقت إغواء الرجال بجمالها وجسدها، فمن الطبيعي أن ترتدي ملابس ضيقة وتضع مساحيق التجميل، من أجل الوصول لأهدافها.

وحول زيادة وزنها الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، أوضحت الفنانة المصرية: "حصل تغيير فجأة في شكلي بسبب أزمة صحية جعلتني أتناول أدوية زادت وزني كثيرًا، كما أنني تخلصت من حشوات الفيلر في وجهي لأنه كان سيمثل حاجزًا بيني وبين الشخصية التي أقدمها في المسسلسل".

يذكر أن مسلسل "العتاولة" من بطولة: أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ومي كساب، وحنان يوسف، وزينة، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.