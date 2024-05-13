مطربو المهرجانات يطلقون حملة دعم لـ عصام صاصا

أطلق مطربو المهرجانات حملة دعم للمغني عصام صاصا بعد صدور قرار بضبطه بعد دهسه مواطنًا، مطالبين بالعفو عنه نظرًا لأنه لم يؤذِ أحدًا من قبل.

ودشن نجوم المهرجانات وسم #عصام صاصا مش مجرم، حيث كتبوا عن أخلاق صاصا ومواقفه الإنسانية.

وكتب حمو بيكا عبر حسابه على إنستغرام "عصام صاصا عمره في حياته ما كان مؤذي أو شخص مش كويس، وانا مش بكتب الكلام ده عشان اظيط في الظيطة، ومش محتاج أظيط، أنا كحمو بيكا أعرف الراجل ده من سنين السنين كمان، خبط واحد بعربيته قضاء وقدر".

وأضاف "ياريت بقى الناس بتاعة التيك توك والصحفيين والناس اللي هي بتظيط دي متركبش المركب بالمقلوب، وتفضل تقول كلام محصلش، الراجل ده دلوقتي في محنة وفيه أكثر من شخص بيطلعوا يعملوا فيديوهات ملهاش أي تلاتين لازمة، ملكمش الحق انكم تتكلموا وملكمش الحق إنكم تطلعوا تجيبوا سيرته بأي حاجة".