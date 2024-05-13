مطربو المهرجانات يطلقون حملة دعم لـ عصام صاصا
أطلق مطربو المهرجانات حملة دعم للمغني عصام صاصا بعد صدور قرار بضبطه بعد دهسه مواطنًا، مطالبين بالعفو عنه نظرًا لأنه لم يؤذِ أحدًا من قبل.
ودشن نجوم المهرجانات وسم #عصام صاصا مش مجرم، حيث كتبوا عن أخلاق صاصا ومواقفه الإنسانية.
وكتب حمو بيكا عبر حسابه على إنستغرام "عصام صاصا عمره في حياته ما كان مؤذي أو شخص مش كويس، وانا مش بكتب الكلام ده عشان اظيط في الظيطة، ومش محتاج أظيط، أنا كحمو بيكا أعرف الراجل ده من سنين السنين كمان، خبط واحد بعربيته قضاء وقدر".
وأضاف "ياريت بقى الناس بتاعة التيك توك والصحفيين والناس اللي هي بتظيط دي متركبش المركب بالمقلوب، وتفضل تقول كلام محصلش، الراجل ده دلوقتي في محنة وفيه أكثر من شخص بيطلعوا يعملوا فيديوهات ملهاش أي تلاتين لازمة، ملكمش الحق انكم تتكلموا وملكمش الحق إنكم تطلعوا تجيبوا سيرته بأي حاجة".
ودافع مغني المهرجانات المعتزل علي قدورة عن صاصا خلال فيديو عبر حسابه في تيك توك، قائلًا "أنا كلمت عصام صاصا امبارح وهو في حالة سيئة ما بيتكلمش كلمتين على بعض، يعنى حالته لا تسمح إن أي حد يكلمه، وانا كنت بتواصل معاه من 5 أيام ومكنش بيرد، وكنت عايز أطمن عليه بأي طريقة ماكنش بيرد خالص، طبعا هو في موقف صعب ولا نملك إلا الدعاء ربنا يصلح الأحوال".
من جانبها، شاركت زوجة عصام صاصا في حملة دعم زوجها، فكتبت "عصام أكثر واحد عمره ما بيرد على كلام الناس، بس الطرف الثاني ربنا يصبرهم يا رب، الإعلام استغلهم وخلاهم يطلعوا يتكلموا في وقت المفروض حد يقف جنبهم ويصبرهم، وخلاهم يتكلموا وهم أصلا ماكنوش في الواقعة، بيقولوا إن أخوهم كان واقف على الرصيف غلط الكلام ده، ومن أول يوم وعصام قال أقواله في النيابة إن الراجل ظهر في نص الطريق".
وأضافت زوجة صاصا: "بما أن القضية بقت رأي عام وعصام كل ده مطلعش رد عشان الحالة اللي هو فيها ماتسمحش، بس التجريح والإشاعات كترت واحنا لينا حق الرد، ولازم تسمعوا الحادثة من الطرفين قبل ما تحكموا، النهارده أنا هطلع أدافع عن جوزي، وفيه شهود في الحادثة هيطلعوا ويتكلموا، لأن الظلم حرام انا جوزي مش بيدوس على ناس بفلوسه، أنا جوزي اللي كنت بتقولو عليه سواق توك توك جابها من الصفر، برضه أحنا قلب وأكثر واحد بيحس بالناس فأنا مش هسمح أن أي كلمة غلط تتقال عليه تاني".
وكانت النيابة العامة في مصر قد أمرت السبت الماضي، بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد ورود نتيجة تحليل المخدرات الذي أجراه على خلفية دهس شخص أعلى الطريق الدائري، الثلاثاء الماضي.
وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية تعاطي صاصا المواد المخدرة، وقت قيادته سيارته الملاكي، حيث دهس الضحية أحمد مفتاح وقتله عن طريق الخطأ.
وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العمرانية بالجيزة، لتنفيذ قرار النيابة، وإلقاء القبض على مطرب المهرجانات الشهير، لكنها لم تجده في منزله.