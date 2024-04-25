فريدة سيف النصر: إنسانة حقودة وراء إشاعة استبعادي من "العتاولة"

كشفت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر حقيقة ما أشيع حول خلاف بينها وبين أبطال مسلسل "العتاولة"، تسبب في استبعادها من المسلسل وإنهاء دورها رغم أنه من المفترض أن تتواجد بالجزء الثاني من المسلسل، المقرر عرضه بالموسم الرمضاني المقبل 2025.

وقالت فريدة سيف النصر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "كل ما أشيع حول خلاف أو مشاجرة بينها وبين أبطال المسلسل ما هو إلا كذب صريح وليس له أي أساس من الصحة"، مضيفة: "علاقتي مع كل فريق العمل جيدة للغاية، وعندما أصبت في قدمي الجميع جاءني، أحمد السقا وطارق لطفي وزينة ومي كساب، والمنتج، حتى العمال زاروني للاطمئنان على صحتي".

وتابعت الفنانة المصرية: "الجميع داخل موقع التصوير كانوا يعتبرونني أما لهم، والجميع يحبني ولم يحدث أن اشتكى أحد مني، فأنا أقوم بعملي على أكمل وجه، والحمد لله دور سترة العترة حقق نجاحا كبيرا، ونال إشادات واسعة، والجميع أخبرني أن الدور لم يكن ليخرج بهذا الشكل لو قدمه أحد غيري".

وأشارت الفنانة المصرية أنّ السبب في هذه الشائعة "إنسانة تغار من النجاح الكبير الذي حققته في المسلسل"، موضحة: "هذه الشائعة لا تخرج سوى من سيدة غيورة وحقودة من النجاح الذي أحققه، وتسعى للإساءة لي حتى لا يتعاقد معي المنتجون في أعمال أخرى".

يذكر أنه تم الإعلان عن جزء ثان من مسلسل "العتاولة" بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل؛ الأمر الذي دفعهم للإعلان عن جزء ثان منه قبل انتهاء الجزء الأول بأيام.