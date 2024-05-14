أوبرا وينفري تعتذر عن دورها في تعزيز "ثقافة النظام الغذائي"

قدمت المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، يوم الخميس 9 مايو، اعتذارًا صريحًا بخصوص دورها في تشجيع ثقافة فقدان الوزن، وذلك خلال برنامج خاص بعنوان "Making the Shift" تم بثه على "يوتيوب" بالتعاون مع WeightWatchers، بمشاركة الممثلتين ريبل ويلسون، وأمبر ريلاي.

وتطرقت أوبرا بوضوح إلى تجربتها الشخصية وتأثيرها في المجتمع؛ إذ اعترفت بالدور الكبير الذي لعبته في تعزيز "ثقافة النظام الغذائي" عبر منصاتها المختلفة، بما في ذلك برنامجها الحواري الممتد إلى 25 عامًا ومساهمتها في المجلات والإعلام الرقمي.

وأشارت أوبرا إلى لحظات محددة من مسيرتها المهنية، مثل عرضها الشهير لعربة الدهون، والتي اعترفت فيها بأخطائها وندمها على تشجيع الصورة النمطية للجوع من أجل فقدان الوزن، مؤكدة أن ذلك لم يكن النهج الصحيح.

وفي إشارة إلى استقالتها الأخيرة من مجلس إدارة شركة "WeightWatchers"، أكدت أوبرا التزامها بمواصلة العمل على تشجيع حوار أوسع حول الصحة والوزن، والدعوة إلى مكافحة وصمة العار المترتبة على السمنة.

وكشفت أوبرا في ختام البرنامج عن أسباب استقالتها من المجلس، مؤكدة رغبتها في الحفاظ على الشفافية وتجنب أي تضارب مصالح محتمل، خاصة مع تحول الشركة المعنية إلى تقديم خدمات صحة الوزن بما في ذلك الأدوية الموصوفة طبيًا لزيادة الوزن.

وفي مقابلة لها مع مجلة "بيبول"، كشفت عن استخدامها دواء لإنقاص الوزن، مشيرة إلى دوره كخيار لمن يعانون مشاكل في الوزن والسمنة، وذلك في إطار جهودها الرامية لتشجيع حوار مفتوح حول هذا الشأن.