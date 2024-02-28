شاب يعتدي على والدته ويهدد بحرقها داخل منزلها في ليبيا

ألقى عناصر الأمن بشرطة العروبة التابعة لمديرية أمن بنغازي في ليبيا، القبض على شاب مواليد 1987، قام بالاعتداء على والدته وهددها بالحرق من خلال إشعال النار في المنزل بواسطة إسطوانة غاز.

وقالت مديرية أمن بنغازي، في بيان لها، إن الشاب المعتدي كان يريد في الحصول على النقود من والدته، التي فرت منه وطلبت المساعدة من مركز شركة العروبة بعدما اعتدى عليها ابنها وشتمها وهددها بسلاح أبيض.

وأصدر رئيس مركز شرطة العروبة تعليماته بالانتقال إلى منزل الشاكية، وتم التعامل مع الابن وضبطه، وخلال ذلك قام بشتم والدته وتلفظ بحقها بألفاظ بذيئة، قبل أن يتم نقله للمركز وإحالته إلى النيابة العامة.