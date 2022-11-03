ماسك يبرر فرض رسوم على الحسابات الموثقة بـ"كوب ستاربكس"

بطريقة اعتبرها كثيرون "ذكية وطريفة"، نشر رجل الأعمال والمستثمر الأمريكي إيلون ماسك صورة عبر حسابه في تويتر، سخر فيها من منتقديه بعد تداول أخبار تفيد بفرضه رسوما على أصحاب الحسابات الموثقة في تويتر.

وتضمنت الصورة التي نشرها ماسك رسالة مبطنة، إذ ظهر فيها كوب من قهوة ستاربكس، يبلغ سعره 8 دولارات، مشيرًا أنه يمكن لمشتريه الاستمتاع به لمدة 30 دقيقة، بينما 8 دولارات كرسوم لتويتر تعطي صاحبها امتيازات لمدة 30 يومًا.