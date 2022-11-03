ماسك يبرر فرض رسوم على الحسابات الموثقة بـ"كوب ستاربكس"
بطريقة اعتبرها كثيرون "ذكية وطريفة"، نشر رجل الأعمال والمستثمر الأمريكي إيلون ماسك صورة عبر حسابه في تويتر، سخر فيها من منتقديه بعد تداول أخبار تفيد بفرضه رسوما على أصحاب الحسابات الموثقة في تويتر.
وتضمنت الصورة التي نشرها ماسك رسالة مبطنة، إذ ظهر فيها كوب من قهوة ستاربكس، يبلغ سعره 8 دولارات، مشيرًا أنه يمكن لمشتريه الاستمتاع به لمدة 30 دقيقة، بينما 8 دولارات كرسوم لتويتر تعطي صاحبها امتيازات لمدة 30 يومًا.
وبهذا المنشور، يؤكد ماسك مسألة فرض الرسوم على حسابات تويتر الموثقة، إضافة لإعطاء أصحاب حسابات الشارة الزرقاء مزايا لن يتمتع بها أصحاب الحسابات غير الموثقة.
وقبل هذا المنشور شارك الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" صورة تظهر شخصيتين تتحدثان عن دفع 8 دولارات أمريكية مقابل حرية التعبير، بينما تساءل أحدهما عن سبب دفع 8 دولارات أمريكية مقابل توثيق حساب تويتر، ليجيبه الآخر قائلًا إنه لا يزال بإمكانه استخدام تويتر مجانًا، لكن دون مزايا.
هجوم وامتعاض
وتلقى ماسك - مالك تويتر الجديد - ردود فعل عنيفة منذ أن أعلن عن الرسوم الشهرية البالغة 8 دولارات للحسابات الموثقة على منصة المدونات الصغيرة، لكنه لم يتأثر بالانتقادات ولا التعليقات السلبية، بل نشر العديد من "الميمات" (صور ساخرة) عبر حسابه لدعم قراره، الذي يبدو أنه لن يتراجع عنه.
صفقة شراء تويتر
وأنهى رجل الأعمال الأغنى في العالم صفقة شراء موقع التدوينات القصيرة توتير البالغة 44 مليارًا، يوم الخميس الماضي الـ27 من أكتوبر 2022، ومنذ توليه المنصب، طرد ما لا يقل عن 4 موظفين من كبار المسؤولين التنفيذيين في المنصة، منهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
ويأتي إتمام ماسك لهذه الصفقة بعد أشهر من التحديات القانونية، وأشار إلى أنه يريد أن يصبح توتير منصة تضمن "حرية التعبير" للجميع، كما قال إنه سيعمل على إلغاء الحظر الدائم عن حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.