"دجاجة" تتسبب بحالة طوارئ في قاعدة عسكرية إسبانية

تسببت دجاجة مزودة بأجهزة استشعار وكاميرا، في حالة طوارئ في قاعدة عسكرية بمدينة "خيرونا" الإسبانية، بعد رصدها وسط حقل بالقرب من السياج الأمني للقاعدة.

ودفع وجود الدجاجة، التي كانت مقيدة بالأجهزة وبلا حراك، سلطات قاعدة "سانت كليمنت سيسبيس" العسكرية، إلى استدعاء شرطة إقليم كاتالونيا للتحقق من الأمر، حسبما ذكرت صحيفة "بينتي مينوتوس" الإسبانية.

وبمجرد وصول عناصر الشرطة إلى الموقع، تبين أن الدجاجة مقيدة بكاميرا تحمل ملصقا كُتب عليه "جامعة خيرونا، قسم دراسة الحيوانات".

وبعد عدة دقائق، ظهر عالم أحياء من جامعة خيرونا، ليشرح للشرطة أن الدجاجة والأجهزة هي جزء من تجربة علمية يجريها بالمنطقة.

وأكد عالم الأحياء لوكلاء الشرطة، أنه لم يكن على دراية بأنها منطقة عسكرية محظورة، حيث لديه تصاريح لتنفيذه التجربة.

وأوضحت مصادر في الجامعة، أن عالم الأحياء كان يجري بحثا على نسر بونيلي، في منطقة "ألبرا".

وأكد العالم أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إجراء دراسة من هذا النوع، لكن على عكس التجارب السابقة، لم يكن على علم بأنه ترك الدجاجة مقيدة في منطقة عسكرية محظورة.

واصطحب عناصر الشرطة عالم الأحياء، إلى مركز الشرطة للتحقق من التصاريح، "وبمجرد حل سوء التفاهم"، تمت إعادة الدجاجة ومعدات التسجيل، إلى الباحث.