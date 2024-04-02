الكويت.. السجن 5 سنوات بحق مصري تحرش بثلاث شقيقات

وأدين الوافد المصري خلال مراحل المحاكمة بالاعتداء على ثلاث فتيات قاصرات من بلده، بعد أن أوهمهن أنهن بحاجة إلى رقية شرعية، وأنه سيعالجهن من "مس" أصابهن.

وقالت وسائل إعلام محلية إن والد الفتيات الثلاث لجأ إلى الجاني في سكنه بمنطقة المهبولة، وطلب منه قراءة الرقية الشرعية على بناته لتخليصهن من الحسد والعين والمس.

وفوجئ الأب في نهاية جلسة الرقية ببناته اللاتي خرجن باكيات، وأخبرنه بأنهن تعرضن للتحرش من قبل الوافد، ليلجأ للشرطة قبل أن تصل الحادثة إلى القضاء.

وطوال فترة المحاكمة، واجه الوافد المصري هجوماً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالب بتشديد العقوبة ضده بسبب الموقف الذي ارتكب فيه جريمته ضد شقيقات قاصرات.