مدينة هندية تأمر بتشديد الإجراءات بعد ازدياد حالات الانتحار بين الطلاب

قالت وسائل إعلام إن السلطات في مدينة كوتا الهندية، أمرت بتشديد الإجراءات للحفاظ على السلامة داخل مساكن الطلاب، بعد موجة من حالات الانتحار في صفوف هؤلاء، ومن بين هذه الإجراءات، رفع مراوح السقف في غرف النوم بالسكن الطلابي، حتى لا تستطيع تحمل الوزن البشري.

وتضم مدينة كوتا، الواقعة على حافة الصحراء في ولاية راجستان (شمال غرب)، عدداً كبيراً من المدارس الخاصة التي تحضّر طلابها للدخول إلى كليات الطب أو الهندسة المرموقة، لكن سمعتها تلطخت بسبب تنامي حوادث الانتحار في صفوف الطلاب.

وبلغ عدد حالات الانتحار في أوساط الطلاب منذ بداية العام 2023 عشرين حالة، مقارنة بـ15 في عام 2022.

وإثر ذلك، أصدرت إدارة منطقة كوتا، الخميس، أمراً لشركات السكن الطلابي جاء فيه "لمنع زيادة حالات الانتحار بين الطلاب، يُطلب من جميع مشغلي النزل وبيوت الضيافة الخاصة في الولاية تركيب جهاز زنبركي آمن في مراوح التهوية في كل غرفة".

وبحسب وسائل الإعلام، تسجّل 150 ألف طالب من جميع أنحاء البلاد في أكثر من 300 معهد خاص في كوتا.

على الصعيد الوطني، سجلت الهند أكثر من 164 ألف حالة انتحار في عام 2021، منها 8% في صفوف الطلاب، وغالباً ما تعود هذه الحالات لأشخاص رسبوا في الامتحانات، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية المتاحة.