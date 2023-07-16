جيمس كاميرون ينفي مشاركته في فيلم حول مأساة الغواصة "تيتان"

نفى جيمس كاميرون، مخرج فيلم "تايتانيك"، صحة الشائعات التي تتحدث عن مشاركته في مناقشات حول إنتاج فيلم يتناول غرق غواصة "تيتان" في المحيط الأطلسي.

وكتب كاميرون عبر "تويتر": "أنا لست مشاركا في أي مناقشات لإنتاج فيلم عن غواصة "تيتان" التابعة لشركة "أوشن غيت" كما أنني لن أشارك أبدا".

وأضاف كاميرون أنه في العادة لا يعلق على الشائعات التي تنتشر عنه في وسائل الإعلام، لكنه هذه المرة يرى ضرورة القيام بذلك.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تتم مناقشة إمكانية إنتاج مسلسل يتناول قصة غواصة "تيتان" الغارقة، مشيرة إلى أنه ينظر إلى كاميرون على أنه المنافس الرئيس لإخراج الفيلم.

واختفى طاقم الغواصة السياحية "تيتان" في 18 حزيران/ يونيو أثناء نزولها إلى حطام السفينة "تيتانيك"، حيث تناقلت وسائل الإعلام ما ذكرته شركة "أوشن غيت" المشغلة للغواصة في بيانها باعتقادها أن الركاب الموجودين فيها قد لقوا حتفهم في الحادثة.

وكان على متن الغواصة، رئيس الشركة المنظمة للرحلة، ستوكتون راش، والمليونير من أصل باكستاني شاهزادا داود، وابنه سليمان داوود، فضلا عن الملياردير البريطاني، هاميش هاردينغ، المقيم في دبي والمستكشف الفرنسي، بول هنري نارجوليه.

وأعلن خفر السواحل الأمريكي في بيان، يوم الأربعاء 28 حزيران/ يونيو، عن العثور على الجثث المحتملة لضحايا غواصة "تيتان" التي غرقت في المحيط الأطلسي خلال الرحلة السياحية إلى حطام سفينة "تيتانيك".