مشادة بين حمو بيكا و"كزبرة" في "رامز جاب من الآخر" (فيديو)

نشبت مشادة كلامية بين مطربي المهرجانات حمو بيكا وأحمد خالد الشهير بـ"كزبرة" خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج المقالب الشهير "رامز جاب من الآخر"، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

ويعود سبب المشادة الكلامية إلى تشبث "كزبرة" في حمو بيكا بعد ظهور كلب في إحدى فقرات البرنامج، ما تسبب بانهيار "كزبرة"، وتشبثه بملابس بيكا، واستغاث برامز جلال خوفا من أن يعقره الكلب.