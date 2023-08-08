الحر الشديد يعيد إحياء موضة "الفيسكيني" في الصين

أشعلت موجة الحر الشديدة التي تجتاح الصين والعديد من دول المنطقة، حالة الإقبال على ارتداء ملابس البحر الشهيرة "الفيسكيني" في البلاد.

ويعرف "الفيسكيني" بأنه رداء مع قناع يغطي الوجه بالكامل لحمايته من الشمس مع تجاوز الحرارة فى بكين 35 درجة مئوية، بينما وصلت درجة حرارة الأسطح في بعض مناطق البلاد إلى 80 درجة مئوية.

ويأتي قناع "الفيسكيني" مزودًا بسترات خفيفة الوزن صنعت من ألياف مقاومة للأشعة الفوق بنفسجية، بالإضافة إلى غطاء كامل للوجه مع فتحات للعيون والأنف.