مذيعة تبتلع "ذبابة" أثناء البث المباشر.. كيف تصرفت؟ (فيديو)

في حادثة صادمة، أظهرت مذيعة الأخبار فانيسا ويلش من محطة "بوسطن 25" احترافية كبيرة عندما تعرضت لموقف محرج أثناء تقديم الأخبار على الهواء مباشرة.

وأثناء البث المباشر، بدا أن شيئًا ما دخل في فم ويلش، لكنها استمرت في تقديم الأخبار دون تردد أو توقف، ما أثار إعجاب المشاهدين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحصل الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على أكثر من 250 ألف إعجاب عبر إنستغرام، حيث تنوعت التعليقات حول الشيء الذي دخل في فم ويلش، إذ أكد البعض أنها ذبابة سوداء، بينما أشار آخرون إلى أنه ربما كان رمشًا سقط من عينها.