ظهور نادر لأنجلينا جولي مع ابنتها من براد بيت "فيفيان" (صور)
في ظهور نادر، مشت أنجلينا جولي على السجادة الحمراء مع ابنتها فيفيان جولي-بيت البالغة من العمر 15 عامًا، ليلة أمس الخميس، قبل حضور العرض الأول للمسرحية الموسيقية الجديدة The Outsiders في برودواي.
وأطلت الأم وابنتها معًا في مسرح برنارد بي جاكوبس بمدينة نيويورك بعد أن شاركتا في التحضير للعرض؛ حيث تولت أنجلينا دورًا إنتاجيًّا مشتركًا، وعملت ابنتها فيفيان كمساعدة متطوعة.
وارتدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، 48 عامًا، فستانًا ذهبيًّا لامعًا، في حين اعتمدت أحمر الشفاه الأحمر، الذي تظهر فيه بالمناسبات الهامة.
أما ابنتها فيفيان، التي شوهدت وهي تتسوق مع والدتها في مدينة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فاعتمدت بدلة زرقاء داكنة مع حذاء رياضي.
وقبل العرض، قالت جولي لمجلة "بيبول" People إنها شاركت في إنتاج المسرحية الموسيقية بعد أن "شاهدت ابنتها ورشة العمل عدة مرات وشجعتها على مشاهدتها". وعملت فيفيان في المشروع كمساعدة متطوعة.
وعملت فيفيان أيضًا إلى جانب والدتها في فيلم "مانيفست" Maleficent عام 2014، وقالت وقتها جولي: "ابنتي جادة جدًّا فيما يتعلق بالمسرح وتعمل بجد لفهم كيفية المساهمة بالأعمال المثبلة بشكل أفضل".
وتشارك جولي وزوجها السابق براد بيت التوأم فيفيان ونوكس، بالإضافة إلى مادوكس، 22 عامًا، وباكس، 20 عامًا، وزهرة، 19 عامًا، وشيلوه، 17 عامًا.