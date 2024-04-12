ظهور نادر لأنجلينا جولي مع ابنتها من براد بيت "فيفيان" (صور)

في ظهور نادر، مشت أنجلينا جولي على السجادة الحمراء مع ابنتها فيفيان جولي-بيت البالغة من العمر 15 عامًا، ليلة أمس الخميس، قبل حضور العرض الأول للمسرحية الموسيقية الجديدة The Outsiders في برودواي.

وأطلت الأم وابنتها معًا في مسرح برنارد بي جاكوبس بمدينة نيويورك بعد أن شاركتا في التحضير للعرض؛ حيث تولت أنجلينا دورًا إنتاجيًّا مشتركًا، وعملت ابنتها فيفيان كمساعدة متطوعة.