للمرة الأولى منذ قرون.. خان يونس تفتقد "قلعة برقوق" في رمضان (صور)

بعد أن ظلت صامدة في وجه كل أنواع الحروب ومختلف أشكال الاحتلال والاستعمار، راسخة في جذور الخان الذي شيده الأمير يونس، غابت هذا العام وتركت خلفها الأحزان.. إنها "قلعة برقوق".

وتركت الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة مدينة خان يونس مكلومة في شهر رمضان، على فراق القلعة الأثرية التاريخية التي لطالما كانت صامدة في وجه التاريخ والجغرافيا.