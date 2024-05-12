بطريقة مذهلة.. فنانة ترسم عشر لوحات في وقت واحد (صور)

وأضافت، "قبل 5 سنوات، بدأتُ الرسم باليدين معًا، من أجل التحدّي والتقدُّم بشكل أسرع، واكتشفتُ أنني أجيد ذلك".

وعن قدرتها في استخدام قدميها في الرسم، كشفت أنه في أحد الأيام، سألها صحفيّ ممازحاً عن ذلك، فحاولت استخدام هذه الطريقة «بدافع التسلية»، استخدمت خلالها شريطًا لاصقًا بين أصابع قدميها، ونجحت في النهاية.

وقالت راجاسينا: "أرى فرقًا كبيرًا حقًّا؛ لأنّ الرسم بالقدمين أقل دقة بعض الشيء». وأضافت، «أشعر بالملل بسرعة كبيرة، لذلك أحبّ أن أتحدّى نفسي، وقيامي بذلك كله في وقت واحد يعطيني نوعًا من الشعور بالتأمّل، ما يهدئني كثيرًا".