بطريقة مذهلة.. فنانة ترسم عشر لوحات في وقت واحد (صور)
تمكنت فنانة هولندية من رسم 10 لوحات في وقت واحد بيديها وقدميها أمام الصحافة، في متحف مدينتها فلاردينغن جنوبي البلاد.
وتنوعت اللوحات التي رسمتها راجاسينا فان دام بين رائد فضاء، إلى صورة بورتريه ذاتية، مرورًا بحيوان باندا يضع نظارات و7 أعمال أخرى.
وكشفت الفنانة الهولندية وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الأمر بدأ على سبيل المزاح مع الأصدقاء، من خلال تحدٍّ لمواجهة الملل، لكنها اهتمت فيه بأدقّ التفاصيل، وخطّطت لجميع أفعالها مسبقًا في رأسها.
وقالت راجاسينا، التي تستخدم يدها اليسرى في الأصل: «أعمل لبعض الوقت على لوحة، ثم أعود للعمل على لوحة أخرى، لذلك أحوّل تركيزي باستمرار بين جميع اللوحات».
وأضافت، "قبل 5 سنوات، بدأتُ الرسم باليدين معًا، من أجل التحدّي والتقدُّم بشكل أسرع، واكتشفتُ أنني أجيد ذلك".
وعن قدرتها في استخدام قدميها في الرسم، كشفت أنه في أحد الأيام، سألها صحفيّ ممازحاً عن ذلك، فحاولت استخدام هذه الطريقة «بدافع التسلية»، استخدمت خلالها شريطًا لاصقًا بين أصابع قدميها، ونجحت في النهاية.
وقالت راجاسينا: "أرى فرقًا كبيرًا حقًّا؛ لأنّ الرسم بالقدمين أقل دقة بعض الشيء». وأضافت، «أشعر بالملل بسرعة كبيرة، لذلك أحبّ أن أتحدّى نفسي، وقيامي بذلك كله في وقت واحد يعطيني نوعًا من الشعور بالتأمّل، ما يهدئني كثيرًا".
وبسبب شهرتها الواسعة، تُباع أعمال راجاسينا الفنية، بأسعار تراوح بين 6 آلاف و12 ألف يورو.