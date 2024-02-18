صائدو الرمال.. مهنة شاقة تعرض أصحابها للخطر (صور)

يخرج رجال مفتولو العضلات منذ الفجر للتجوّل قرب زوارق راسية على ضفاف نهر أوبانغي في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، هؤلاء هم "صائدو" رمال يخاطرون بحياتهم وصحتهم في البلد الذي يُعدّ من أفقر دول العالم، لجمع هذه المادة الأساسية في البناء.

ويبدأ أوديلون سليمة وزميل له بالغناء لتشجيع نفسيهما على العمل، وهما يحملان مجدافين ومجرفتين ودلوًا ثمينًا مصممًا ليحوي الرمال فقط.

ويقول "الصائد" البالغ 36 سنة والذي يغوص أحيانًا حتى عمق ثلاثة أمتار لجمع 35 كيلوغرامًا من الرمال "تحت الماء، أحمل الدلو الذي عليّ أن أملأه، فيما يتولى زميلي تحميل القارب بالرمال، حتى الوصول إلى الكمية المطلوبة".