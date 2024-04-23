الكويت.. توقيف معلمة عاقبت طلابها عبر حقنهم بـ"إبرة طبية"

وأورد بعض المدونين في الكويت، اسم المعلمة والمدرسة التي حصلت فيها الحادثة، لكن المحامي الكويتي سالم نايف المطيري، طلب تحري الدقة في تلك المعلومات.

وقال المطيري، إنه يمثل أحد أولياء الأمور الذين قدموا شكوى في الحادثة، مشيراً لكونها تخضع للتحقيق في النيابة العامة.

وأضاف المطيري في ردٍّ على مدونين زعموا وجود ضغوط من المدرسة على ولي الأمر ليتنازل عن شكواه، وقال: "أطمنك مرفوض اي ضغط .. نحن في دولة قانون والتحقيقات في هـذه القضية لن تتوقف".