الكويت.. توقيف معلمة عاقبت طلابها عبر حقنهم بـ"إبرة طبية"
تواجه معلمة سورية الجنسية، اتهامات بإخضاع طلابها الصغار، لعقوبة خطرة في مدرسة أمريكية خاصة وشهيرة في محافظة حولي، ووصلت حد توقيفها بعد شكوى من ذوي الطلاب.
وقالت حسابات إخبارية كويتية، إن السلطات المختصة أوقفت المعلمة في مخفر السالمية بعد أن استعانت بحقنة طبية لإخافة طلابها وضبط تصرفاتهم.
وأورد بعض المدونين في الكويت، اسم المعلمة والمدرسة التي حصلت فيها الحادثة، لكن المحامي الكويتي سالم نايف المطيري، طلب تحري الدقة في تلك المعلومات.
وقال المطيري، إنه يمثل أحد أولياء الأمور الذين قدموا شكوى في الحادثة، مشيراً لكونها تخضع للتحقيق في النيابة العامة.
وأضاف المطيري في ردٍّ على مدونين زعموا وجود ضغوط من المدرسة على ولي الأمر ليتنازل عن شكواه، وقال: "أطمنك مرفوض اي ضغط .. نحن في دولة قانون والتحقيقات في هـذه القضية لن تتوقف".
وأبدت الإعلامية الكويتية، حبيبة العبدالله، استعدادها للشهادة في القضية، وقالت: "حضرة المحامي أنا مستعدة اشهد مع حضرتك عن ما تعرض له ولدي من نفس المدرسة إذا احتجت لشهادة إضافية".
وأبدى مدونون كويتيون مخاوف من أن تكون المعلمة قد وخزت بعض طلابها بالفعل بالحقنة نفسها، فيما طلب آخرون انتظار نتائج التحقيق.
ولم تعلق وزارة التربية على الحادثة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.