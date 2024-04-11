لقب "قاس" أطلقه الملك تشارلز على ابنه هاري جعله طفلًا محبطًا

بعد انتشار أخبار عن زيارة محتملة وقريبة للأمير هاري إلى المملكة المتحدة لتفقد حال والده الملك تشارلز، الذي يخضع لعلاج من مرض السرطان، أعادت بعض الصحف البريطانية مقطعًا من مذكراته "المثيرة للجدل"، التي أطلقها بعد أن قرر ترك العائلة الملكية.

وكانت صحيفة "الغارديان" هي من سلطت الضوء على استياء هاري الطويل الأمد تجاه اللقب الذي أطلقه عليه والده عندما كان طفلًا صغيرًا، وكيف أدى ذلك إلى شعوره بالـ"إحباط".

وذكرت الصحيفة أن هاري استاء من لقب "الاحتياطي" الذي أطلقه عليه والده، فجعله الموضوع الأساس لكتابه، الذي ضم فصولًا عن طفولته، وتعليمه، ومسيرته المهنية كأحد أفراد العائلة المالكة وفي الجيش البريطاني، وعلاقته بوالديه وأخيه، وحياته مع ميغان ماركل، إلى تجربتهما الخاصة في الأبوة".

وأطلق الملك تشارلز على ابنه اللقب "الغريب" عندما أنجبته الأميرة الراحلة ديانا. ويقال إن تشارلز قال لزوجته آنذلك "رائع! لقد أنجبت لي الآن وريثًا احتياطيًّا.. لقد انتهى عملي".

ورغم استيائه من جميع أفراد عائلته، حرص دوق ساسكس على إصلاح علاقته بهم عندما علم بمرض والده، إذ سارع في الذهاب إلى المملكة المتحدة للاطمئنان على والده.

وزعم أحد الخبراء الملكيين أن هاري سيتوجه مباشرة لزيارة والده المريض فور هبوطه في المملكة المتحدة في مايو المقبل، كما أكد أنه حريص على تحقيق أقصى استفادة من زيارته المقبلة من خلال قضاء الوقت مع العائلة.