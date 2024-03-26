نادر أبو الليف يكشف تفاصيل خلافه مع ابن شقيقته أيمن بهجت قمر
كشف المطرب المصري نادر أبو الليف تفاصيل خلافه مع نجل شقيقته الشاعر أيمن بهجت قمر، مؤكدًا أنه أول من وضعه على طريق الفن.
وأوضح أبو الليف، خلال لقاء تلفزيوني: "كنت عامل ألبوم اسمه سلف ودين، وده كان أول ألبوم للشاعر أيمن بهجت قمر، واللي بيقول أني معملتش نجاح بعد ما سبت أيمن بهجت قمر، أنا آسف ليه ولكن مش أيمن بهجت قمر اللي نجحني، ربنا اللي أنصفني لأنه عالم بحالي وتعبت وشقيت علشان أوصل لـ ده".
واستكمل المطرب المصري: "أنا أول واحد دخلت أيمن بهجت قمر ستوديو، وأنا أول واحد شجعه يكتب أغاني، الكلام ده سنة 1995، هو قريبي وخدته معايا الاستوديو وفي شهود على الكلام ده، وفي إثباتات علشان أنا خاله وكان صعبان عليا إن والده توفى، الشاعر والسيناريست الكبير بهجت قمر، وهو ابن أختي وبدأ يقولي والنبي يا خالو خدني معاك ستوديو وأنا عايز أكتب أغاني وغنيلي أغنية".
وعن مساندته للشاعر أيمن بهجت قمر قال: "خليت خالد سلامة الموزع يقعد معاه ويفهمه الدنيا، وخدت منه أغنية، وبعدين عملت معاه ألبوم كله سلف ودين، ودلوقتي علاقتنا اتقطعت خلاص وأنا الموضوع بالنسبة لي لا يعني لي شيء، لأن الرزق من عند ربنا مش العبد، فأنا مش من النوع اللي ممكن أخسر دمي علشان جنيه أو شغل، إحنا في دم بينا وقرابة حتى لو هو أنكر ده، أنا مديت له إيدي على أساس أنه ابن أختي، إن كان هو بيقول أن أنا مطرب أغاني هبطة، ولو قولت في حقه كلمة وحشة هبقى أنا كمان كده".
واختتم حديثه: "أنا لقيته طالع في برنامج بيقول أنا اشتغلت في بداياتي مع ناس أشباح ومطرب أغاني هابطة، طيب مطرب الأغاني الهابطة ده، أنت كنت بتروح معاه الاستوديو تتحايل عليه ليه؟ كنت بتقوله والنبي يا خالو عايز اكتبلك أغنية ليه؟ كل واحد بيبان في الظروف، وربنا يهديه ويديه على قد ضميره ونيته".