نادر أبو الليف يكشف تفاصيل خلافه مع ابن شقيقته أيمن بهجت قمر

كشف المطرب المصري نادر أبو الليف تفاصيل خلافه مع نجل شقيقته الشاعر أيمن بهجت قمر، مؤكدًا أنه أول من وضعه على طريق الفن.

وأوضح أبو الليف، خلال لقاء تلفزيوني: "كنت عامل ألبوم اسمه سلف ودين، وده كان أول ألبوم للشاعر أيمن بهجت قمر، واللي بيقول أني معملتش نجاح بعد ما سبت أيمن بهجت قمر، أنا آسف ليه ولكن مش أيمن بهجت قمر اللي نجحني، ربنا اللي أنصفني لأنه عالم بحالي وتعبت وشقيت علشان أوصل لـ ده".

واستكمل المطرب المصري: "أنا أول واحد دخلت أيمن بهجت قمر ستوديو، وأنا أول واحد شجعه يكتب أغاني، الكلام ده سنة 1995، هو قريبي وخدته معايا الاستوديو وفي شهود على الكلام ده، وفي إثباتات علشان أنا خاله وكان صعبان عليا إن والده توفى، الشاعر والسيناريست الكبير بهجت قمر، وهو ابن أختي وبدأ يقولي والنبي يا خالو خدني معاك ستوديو وأنا عايز أكتب أغاني وغنيلي أغنية".