روبرت داوني جونيور يحصد أوسكار "أفضل ممثل مساعد" في "أوبنهايمر"

فاز الفنان العالمي روبرت داوني جونيور بجائزة "أفضل ممثل مساعد" عن فيلم "أوبنهايمر"، خلال مسابقة جوائز "الأوسكار".

وحصد روبرت داوني جونيور الجائزة عن دوره الذي يؤدي فيه دور رجل بيروقراطي شرير يسعى إلى القضاء على عالم الفيزياء الشهير.

وفاز فيلم "ذا زون أوف إنترست" (منطقة الاهتمام) البريطاني بجائزة أوسكار أفضل فيلم روائي أجنبي ، ويحكي الفيلم قصة أسرة ضابط ألماني تعيش إلى جوار معسكر الاعتقال (أوشفيتس) خلال الحرب العالمية الثانية.

وفازت ديفاين جوي راندولف بجائزة أوسكار "أفضل ممثلة مساعدة" عن دور الأم الحزينة في الفيلم الدرامي "ذا هولدوفرز".

والفيلم من إخراج ألكسند باين ومن توزيع شركة فوكَس فيتشرز ويسرد قصة ثلاثة أشخاص يجتمعون معا في أكاديمية بارتون في عيد الميلاد في 1970.

وفاز هاياو ميازاكي بثاني جائزة أوسكار له عن فيلم الرسوم المتحركة الروائي الياباني "ذا بوي آند ذا هيرون" "الصبي ومالك الحزين" الذي يعد شبه سيرة ذاتية، وهو فيلم خيالي عن فتى حزين على والدته المتوفاة.

وبرز فيلم الرسوم المتحركة الياباني كمرشح قوي في الجوائز بعد حصده جائزة "غولدن جلوب" وجائزة "بافتا".