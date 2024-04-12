آيتن عامر ترد على اتهامها بالإساءة للمرأة المصرية

ردت الفنانة المصرية آيتن عامر على اتهامها بالإساءة للمرأة المصرية بسبب مشاهدها التي وصفت بالجريئة في المسلسل الكويتي "زوجة واحدة لا تكفي".

وجاء رد آيتن عامر بسبب سؤال وجهه لها أحد متابعيها، والذي اتهمها فيه بالإساءة للمصريات قائلا: "لقد أسأتم إلى صورتنا في الكويت والخليج، لماذا تصرون على إظهار صورة المرأة المصرية بهذا الشكل المتجاوز وصورة الشعب المصري وكأنه شارع الهرم؟".

وردت آيتن عامر باستفاضة خلال فيديو قالت فيه: "أنا أريد الرد بشيء بسيط جدًّا، أنتم تتهمونني بأنني رقصت في مشهد في رمضان، على الرغم من أنني كنت أرتدي بنطالاً وتي شيرت وألف شالاً حول وسطي، رغم إن هناك العديد من الزميلات اللاتي رقصن أيضاً في رمضان في المسلسلات المصرية ولم تهاجموهن، ولأنهم زملاء أيضاً لا أستطيع الهجوم عليهن، ولكنهن كن يرتدين ملابس أكثر جرأة مما أنا عليه".

واستكملت: "مسلسل زوجة واحدة لا تكفي تم إخراجه بشكل كوميدي، والمشهد يدور حول مُدرسّة تجيد الرقص بينما لا تجيده زميلاتها، وقررت أن تعلمهن بطريقة كوميدية بسيطة وخفيفة، الإضافة إلى أننا نمتلك نماذج للسيدات المصريات أسوأ بكثير وأقبح بكثير من نموذج مسلسلي الخليجي، فماذا تعني الأزمة لمجرد أنني قدمته في مسلسل خليجي بالنسبة لكم؟".

وأشارت آيتن أن الأعمال المصرية تظهر نساء الخليج بشكل أقبح من ذلك، لكن لا يتضايقن، موضحة: "يعني هم الخلايجة لا يشاهدون المسلسلات المصرية التي نُظهر بها السيدات أسوأ من كاميليا بكثير والمسلسلات التي تُظهر المجتمع بصورة أسوأ وأنتم تعلمون أي مسلسلات أتحدث عنها؟ هل هم لا يشهدونها أو يتابعونها، لماذا تغضبون لأنني شاركت في مسلسل بان عرب أو به نجوم من كل الدول العربية؟

جدير بالذكر أن مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" أثار العديد من الأزمات منذ عرضه في الموسم الرمضاني المنصرم، حتى أحيل أبطاله للنيابة العامة، ومن بينهم ماجد المصري وآيتن عامر.