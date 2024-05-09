نقل الفنانة المعتزلة ريهام أيمن إلى المستشفى

نشرت الفنانة المصرية ريهام أيمن صورة لها من داخل أحد المستشفيات وهي مستلقية على فراش المرض، مع تعليق مقتضب عبر خاصية القصص في "إنستغرام" تقول فيه: "الحمد لله على كل شيء".

ولم توضح الفنانة حتى اللحظة، تطورات وضعها الصحي، أو تفاصيل المرض الذي أدخلها المستشفى.

وكان آخر ظهور للفنانة المصرية في عمل فني عبر مسلسل "العراف"، إنتاج 2013، حيث جسدت شخصية "قمر" ابنة عادل إمام، الذي قدم شخصية محتال محترف استطاع أن يخدع الأجهزة الأمنية ويهرب من العدالة على مدار عقود، منتحلا شخصيات متعددة مثل لواء شرطة، وسفير، وطبيب شهير.