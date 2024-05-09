نقل الفنانة المعتزلة ريهام أيمن إلى المستشفى
نشرت الفنانة المصرية ريهام أيمن صورة لها من داخل أحد المستشفيات وهي مستلقية على فراش المرض، مع تعليق مقتضب عبر خاصية القصص في "إنستغرام" تقول فيه: "الحمد لله على كل شيء".
ولم توضح الفنانة حتى اللحظة، تطورات وضعها الصحي، أو تفاصيل المرض الذي أدخلها المستشفى.
وكان آخر ظهور للفنانة المصرية في عمل فني عبر مسلسل "العراف"، إنتاج 2013، حيث جسدت شخصية "قمر" ابنة عادل إمام، الذي قدم شخصية محتال محترف استطاع أن يخدع الأجهزة الأمنية ويهرب من العدالة على مدار عقود، منتحلا شخصيات متعددة مثل لواء شرطة، وسفير، وطبيب شهير.
وتزوجت ريهام بعد المسلسل من الفنان شريف رمزي وابتعدت عن الوسط الفني لتتفرغ لتربية أولادها، بحسب تصريح لها.
ونفى شريف رمزي أن يكون هو من ضغط على زوجته كي تترك الفن، مؤكدا أنه قرار نابع من قناعاتها الشخصية، حيث لا تريد الاعتماد على مربية، وتصر على إيقاظ الأولاد بنفسها وإطعامهم بيديها، فضلا عن المذاكرة لهم ومتابعة واجباتهم المدرسية، وكذلك الإشراف على ألعابهم في النوادي الرياضية.
وتحدث الفنان المصري عن ملابسات ارتباطه بزوجته قائلا: "كنا نعمل سويا، وبدأت مشاعر تنشأ بيننا، وبدأت أشعر بأنه ينقصني شيء ما حينما لا تكون بجانبي، و أرغب دائما في محادثتها ورؤيتها، حتى طلبت منها ذات يوم بشكل مفاجئ أن تحدد ميعادا مع والدها لأتقدم لها بالزواج".