زهراء غازي.. أول ممثلة من أصحاب الهمم تحصد جائزة "الهلال الذهبي" في بغداد

أحمد عبد

حصدت الطفلة والممثلة العراقية، زهراء غازي، جائزة "الهلال الذهبي" كأفضل ممثلة عن دورها التي جسدت فيه "أصحاب الهمم" بشخصية "روح".

وجاء تكريم زهراء بعد نيل مسلسل "روح" نقاط عالية في تقييم لجنة التحكيم لمهرجان "الهلال الذهبي" في دورته السادسة، والذي أقيم في العاصمة بغداد لتكريم مجموعة من الفنانين عن أعمالهم الدرامية في عام 2024.

ومنحت لجنة التحكيم مخرج مسلسل "روح" حسن حسني، جائزة أفضل إخراج لصعوبة إبراز هوية وشخصية، أصحاب الهمم، وكيف تمكن من تفجير قدرات ومواهب الطفلة زهراء، رغم أن هذا العمل الأول لها.

وتعد، زهراء غازي، أول ممثلة عراقية من أصحاب الهمم من متلازمة "داون"، وهي الأولى في هذه الحالة التي اقتحمت مجال التمثيل.

وحقق مسلسل "روح" نجاحًا في رمضان 2024، حيث سلّط الضوء للمرة الأولى على أصحاب الهمم، وبات واحدًا من أهم الأعمال الدرامية الذي تناول هذه الشريحة ليس على مستوى العراق فحسب، بل على صعيد الدراما العربية.

وتناول المسلسل قصة الفتاة "روح" التي تعيش مع جدها وأمها عقب وفاة والدها وليد، والصراع الذي تخوضه "روح" مع التنمر داخل المجتمع الذي امتد إلى أقربائها، والمعاناة والعقد الاجتماعية التي تصيب أهالي أصحاب ذوي الهمم في المجتمع العراقي على نحو خاص والعربي بشكل عام، حيث تمتد الهواجس والمخاوف حتى إلى كل من يود الارتباط مع أحد ذوي أصحاب الهمم.